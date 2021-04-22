22 апреля 2021

На Украине жестко ответили на заявление Путина о Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольцы Донбасса в парке Маяковского. Екатеринбург, новороссия
Украина отказалась вести переговоры с ДНР и ЛНР Фото:

Украина не будет вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса — ЛНР и ДНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми „ЛНР“, „ДНР“ не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме „Фантастика на втором этаже“», — передает РИА «Новости» заявление Арестовича, сказанные в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее украинский президент предложил Владимиру Путину встретиться в зоне эскалации конфликта в Донбассе. По словам Зеленского, он готов приехать в любую точку региона. Однако российский лидер заявил, что если Зеленский настроен на восстановление российско-украинских отношений, Москва готова принять его с официальным визитом. При этом он отметил, что если президент Украины хочет обсуждать Донбасс — ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР. Главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поддержали идею и обратились к Зеленскому с предложением встретится на линии соприкосновения в Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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