Путин пригласил президента Украины в Москву

Если украинский лидер Владимир Зеленский настроен на восстановление российско-украинских отношений, Москва готова принять его с официальным визитом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс — ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения — ждем в Москве в любое удобное время», — заявил Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее украинский президент предложил Владимиру Путину встретиться в зоне эскалации конфликта в Донбассе. По словам Зеленского, он готов приехать в любую точку региона.
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