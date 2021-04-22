Путин пригласил президента Украины в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому обсудить восстановление российско-украинских отношений в Москве Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Если украинский лидер Владимир Зеленский настроен на восстановление российско-украинских отношений, Москва готова принять его с официальным визитом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс — ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения — ждем в Москве в любое удобное время», — заявил Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее украинский президент предложил Владимиру Путину встретиться в зоне эскалации конфликта в Донбассе. По словам Зеленского, он готов приехать в любую точку региона.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...