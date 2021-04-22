Популярный курорт упростил правила въезда для туристов из России

Теперь приезжающие в Абу-Даби россияне не должны проходить 10-дневный карантин, введенный во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Департамент культуры и туризма Абу-Даби.
«Полный список „зеленых“ стран (туристы из этого списка больше не должны соблюдать карантин по прилету, — прим. ред.), регионов и территорий, из которых вы можете путешествовать, если планируете поездку в Абу-Даби. Ограничения перестанут действовать для россиян 25 апреля», — говорится в сообщении ведомства. Однако для посещения Абу-Даби необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, а после прилета сделать повторный тест.
При этом, по новым правилам, ПЦР-тест туристам, пребывающим в Шарджу, необходимо сделать за 72 часа до прилета. Справка должна быть переведена на английский или арабский язык. Кроме того, от коронавирусной инфекции можно привиться прямо на отдыхе, напоминает «Национальная служба новостей».
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