В Кургане на праймериз в Госдуму заявились новые кандидаты

На праймериз в Госдуму заявились 13 курганцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутаты муниципальных округов Курганской области заявились на праймериз «Единой России» в Государственную думу. Информация об этом размещена на сайте предварительного голосования ЕР.

Один из зарегистрированных кандидатов — член партии ЕР Олег Дрюченко. «Депутат Макушинского городского округа. Методист отдела образования администрации Макушинского района», — говорится в информации о кандидате. Дрюченко имеет педагогическое образование. Ранее работал в системе МВД старшим оперуполномоченным уголовного розыска. На праймериз заявился по списку.

Другой кандидат Андрей Волков идет по одномандатному списку (составит конкуренцию главе курганских единороссов Александру Ильтякову). Он работает начальником участка в ООО «Межрегиональная железнодорожная строительная компания». Является депутатом Катайского городского округа.

Депутат Куртамышского городского округа Леонид Чадаев заявился на праймериз и по одномандатному округу, и по списку. Военный пенсионер. Закончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Октября.

К настоящему времени оргкомитет зарегистрировал 13 кандидатов предварительного голосования перед выборами в Госдуму в Курганской области. Помимо троих указанных выше, это ректор ШГПУ Артур Дзиов, экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин, действующий депутат Александр Ильтяков, экс-сенатор Сергей Лисовский, главный специалист отдела партстроительства реготделения ЕР Евгений Пащук, экс-депутат Курганской облдумы Дмитрий Раиник и экс-директор департамента образования региона Герман Хмелев. Ранее документы на участие в праймериз подал лидер регионального отделения ОНФ Федор Теребенин, но позднее он их забрал. Предварительное голосование ЕР пройдет в последнюю неделю мая через портал госуслуг. Избиратели определят, кто представит партию на сентябрьских выборах в Госдуму.