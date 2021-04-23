В России появились туры для переболевших коронавирусом

Реабилитация для тех, кто перенес COVID-19, будет длиться от 14 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские туристические компании подготовили особый продукт для клиентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Многие санатории разработали и внедрили программы реабилитации после COVID-19», — сказал Ромашкин. Чаще всего профиль данных заведений — лечение дыхательных путей или восстановление сердечно-сосудистой системы. Самые популярные из них расположены в Крыму, Минеральных Водах и Алтайском крае. Директор турфирмы не рекомендовал посещать слишком дешевые заведения для людей с постковидным синдромом. По его словам, сутки в санатории среднего класса будут стоить от трех до четырех тысяч рублей. Продолжительность лечения составляет, как минимум две недели, передает радио Sputnik.

Врач-терапевт Алексей Водовозов отмечал, что при постковидном синдроме характерны слабость, затрудненное дыхание и изменение вкусовых ощущений. Он подчеркнул, что неправильное лечение может только усугубить ситуацию и рекомендовал обращаться к специалистам.