Бывший участковый курганской «Рублевки» попал под суд

Бывший курганский участковый подделал документы и попал под суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Кетово (известном в качестве курганской «Рублевки») осудили бывшего участкового, который подделал документы. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Кетовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего участкового, обвиняемого в совершении 7 преступлений — превышение должностных полномочий, служебный подлог и фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Судом установлено, что участковый в июле и ноябре 2018 года незаконно составил на жителя села Лесниково протоколы и постановление. В первом случае мужчина якобы был нетрезвый. Во втором, якобы нарушил правила дорожного движения. Подделаны были медосвидетельствование и объяснение свидетеля.

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах внутренних дел, сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в информации прокуратуры. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что в настоящее время он не является сотрудником органов внутренних дел.

Ранее URA.RU писало, что в городе Щучье (Курганская область) судят трех полицейских. Их обвиняют в избиении задержанных.