22 апреля 2021
21 апреля 2021

В Сургутском музыкально-драматическом театре идут обыски

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, спецназ, омон, наряд омона
Силовики пришли в театр с обысками Фото:

Сотрудники Сургутского следственного управления СУ СК по ХМАО в эти минуты проводят обыски в здании Сургутского музыкально-драматического театра. Связано это с результатами проверки, устроенной региональными властями, сообщил URA.RU источник в силовой структуре, ответственной за спецоперацию.

«К работе театра есть вопросы, проверяется наличие различных нарушений, в том числе финансовых, внутри театра», — пояснил источник агентства в следственном управлении следкома по Сургуту.

В УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили участие в обысках в Сургутском театре сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями. Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов в разговоре с URA.RU заявил, что ничего не знает о спецоперации силовиков, директор театра Тамара Лычкатая не доступна для звонков. В приемной учреждения также не отвечают на звонки. По информации задействованных в обысках силовиков, сотрудникам запретили пользоваться мобильными телефонами. В следственном управлении следственного комитета по ХМАО на звонки URA.RU также не отвечают.

Ранее URA.RU писало, что директору Сургутского музыкально-драматического театра Тамаре Лычкатой грозят увольнение и уголовное преследование из-за подозрений в коррупции, которые появились у силовиков после инициированной департаментом культуры ХМАО проверки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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