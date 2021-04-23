Россия выслала пятерых польских дипломатов

Дипломаты покинут РФ до середины мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши в России персонами нон грата. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Министерство объявило „persona non grata“ пятерых сотрудников посольства республики Польша в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Они должны будут покинуть страну до 15 мая текущего года. В МИД подчеркнули, что Варшава сознательно предпринимает действия, направленные на разрушение отношений. Также в министерстве напомнили о борьбе Польши с советскими памятниками и желании переписать историю.

Польское министерство иностранных дел поддержало действия Чехии, которая выслала 18 российских дипломатов, пишет RT. Затем Варшава признала трех российских послов персонами нон грата. Их выслали их из страны.