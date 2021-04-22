На челябинской трассе у границы с Казахстаном ограничат движение

Ремонт на трассе у границы с Казахстаном будет идти более полугода (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе А-310, Челябинск-Троицк, у границы с Республикой Казахстан с 26 апреля по 20 сентября будет введено ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Урал». Ограничения вводятся из-за ремонта трассы.

«На участке, от 134 до 143 км, возле Троицка, вводится временное ограничение движения транспортных средств, — говорится в сообщении. — На этом участке будет организованно реверсивное движение». Движение станет осуществляться только по одной полосе. Машины будут пропускать сначала в одну сторону, а потом в другую.

«Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени (Яндекс.Карта/Яндекс.Навигатор, Google Maps и пр.)», — говорится в сообщении.