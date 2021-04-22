Челябинский «Баден-Баден» открестился от одноименного курорта

«Баден-Баден Челябинск» погасил долги и может избежать банкротства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В фирме «Баден-Баден Челябинск», которую требует обанкротить налоговая инспекция, заявили, что не обслуживают одноименный, один из самых популярных курортов в Челябинской области. Об этом в фирме заявили URA.RU. Между тем организация, которая управляет курортом, согласно данным сервиса СБИС, ранее была связана с «Баден-Баден Челябинск».

Процесс по иску налоговой инспекции Челябинской области к «Баден-Баден Челябинск» проходит в арбитражном суде региона. Сумма долга фирмы составляла 2,8 млн рублей. 20 апреля налоговая подала ходатайство об утверждении кандидатуры арбитражного управляющего. Офис «Баден-Баден Челябинск» такой же, как и у одноименного курорта в Еткульском районе. Ранее по телефонам курорта на звонки URA.RU не отвечали.

URA.RU прислали письмо из «Баден-Баден Челябинск», в котором сообщили, что долги погашены 13 апреля и в суд отправлено соответствующее уведомление. В письме также указывалось, что фирма не оказывает услуги гостям термального курорта «Баден-Баден». «Этим занимается другая организация», — сообщила URA.RU по телефон представитель «Баден-Баден Челябинск».

За курорт отвечает ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден» (Свердловская область). Эта фирма аффилирована с челябинской. Ранее у организаций был один собственник, житель Еткуля Степан Кононов. Согласно данным сервиса СБИС, у свердловской фирмы финансовые дела идут успешно.

«„Баден-Баден“ один из самых популярных курортов в Челябинской области. Он также пользуется спросом у гостей региона, — сообщил URA.RU замминистра экономического развития региона, ответственный за внутренний туризм Андрей Минченко. — Финансовая стабильность это важно и для качества обслуживания гостей и для создания рабочих мест».