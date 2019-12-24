В новогодние каникулы райцентр Южного Урала оказался популярнее Дубая

Челябинский термальный курорт сделал райцентр Еткуль популярнее традиционных Дубая и Паттайи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Районный центр Еткуль оказался более популярным местом, куда хотят съездить на новогодние каникулы жители Челябинской области, чем Дубай (ОАЭ), Паттайя (Таиланд) и многие другие традиционные зарубежные курорты. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Путешествий по результатам поисковых запросов с 15 ноября по 15 декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

«Судя по данным Путешествий, если люди ищут билеты в это время, то как правило планируют поездку на зимние каникулы. Самый популярный вариант новогоднего туризма — поездка внутри страны. За последние пять лет интерес челябинцев к внутреннему туризму вырос в два раза — в этом году путешествиям по России была посвящена почти половина местных предновогодних туристических запросов», — говорят в «Яндексе».

Самыми популярными городами чреди челябинцев оказались Москва, Екатеринбург, Сочи, Санкт-Петербург и Пхукет. На шестой позиции Миасс, где расположено много баз отдыха. Восьмую строчку занимает Еткуль благодаря популярности термальных источников. Три строчки в списке занимают турецкие Аланья, Кемер и Сиде. Из европейских направлений в топ-15 не вошло ни одно.

Фото: пресс-служба «Яндекса»

Из заграничных направлений в Челябинске, как и в большинстве крупных городов, популярнее всего Турция. По сравнению с 2014 годом ее доля в туристических запросах челябинцев выросла в три раза. Следом идут Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. На пятой строчке — Китай. «Судя по статистике за пять лет, Европа и страны Юго-Восточной Азии теряют позиции в связи с перераспределением новогоднего туристического интереса в пользу России и Турции. Исключение составляет Греция: ее доля в туристических запросах за прошедшие пять лет почти не изменилась», — добавили в «Яндексе».