Популярный челябинский курорт приблизился к банкротству

Челябинскому курорту с термальными бассейнами грозит банкротство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Налоговая инспекция Челябинской области прислала в арбитражный суд, где рассматривается дело о банкротстве челябинского курорта «Баден-Баден», кандидатуру арбитражного управляющего. Компания задолжала государству налоговые отчисления на общую сумму 2,8 млн рублей.

«20 апреля в суд поступило заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего», — указано на сайте арбитражного суда региона. Согласно базе данных суда, следующее заседание состоится 28 апреля.

В начале апреля межрайонная ИФНС России № 10 по Челябинской области обратилась в суд с заявлением о признании ООО «Баден-Баден Челябинск» несостоятельным (банкротом). Общая сумма долга фирмы перед государством, включая долги по платежам в Пенсионный фонд РФ, составляет 2,8 млн рублей. Налоговики потребовали ввести в компании конкурсное производство и утвердить кандидатуру финансового управляющего. По телефонам, указанным на официальном сайте курорта, на звонок URA.RU никто не ответил.

Термальный курорт «Баден-Баден» с двумя открытыми бассейнами, работающий круглый год, расположен на территории базы отдыха «Лесная сказка» в Еткульском бору в 45 км от Челябинска. В декабре 2019 года Еткуль, где находится курорт, оказался более популярным местом, куда хотят съездить на новогодние каникулы жители Челябинской области, чем Дубай (ОАЭ), Паттайя (Таиланд) и многие другие традиционные зарубежные курорты. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Путешествий» по результатам поисковых запросов.