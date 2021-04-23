Козак предложил провести переговоры с Украиной в Донбассе

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Дмитрий Козак предлагает договориться о мире с Украиной в Донбассе Фото:
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Война на Украине

Россия, Украина, Германия и Франция могут поговорить о перемирии в Донбассе прямо в зоне конфликта. Такое предложение внес замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта», — заявил Козак РИА «Новости». В переговорах должны участвовать представители Украины, а также районов Донбасской и Луганской областей.

Козак отметил, что надеется на конструктивный диалог по Минским договоренностям, уточняет агентство Nation news. При этом глава украинской делегации ранее отказался ехать в Минск, чтобы пообщаться с контактной группой для охлаждения ситуации в ДНР, пишет RT. 23 апреля снова начали появляться сообщения об обстрелах Донбасса. На этот раз из крупнокалиберных пушек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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