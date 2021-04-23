В Москву придут рекордные осадки и заморозки

В столичном регионе синоптики на выходных ожидают выпадения до четверти месячной нормы осадков. Об это заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Возможно выпадение от 6 до 10 мм осадков за сутки, учитывая то, что месячная норма сейчас — около 40 мм, то это практически ее четверть», — цитирует Синенкова портал «Подмосковье сегодня». В Метеобюро Москвы и вовсе считают, что 24 апреля может быть побит 140-летний рекорд по осадкам.
Также в столичном регионе ожидается похолодание до +4 градусов. Отмечается, что такой температурный режим установится на продолжительный промежуток времени. Вначале следующей неделе днем температура будет доходить до +12 градусов, но синоптики не исключают заморозков по утром. Иногда будет идти дождь со снегом.
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