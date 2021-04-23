23 апреля 2021

На границе России и Казахстана образовалась гигантская пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, автобус, трафик, мост бурова-петрова
Российские таможенники усиливают меры проверки Фото:

Более 350 грузовых машин находятся на казахстанско-российской границе. Причина — усиление контроля со стороны России, сообщает пресс-служба пограничной службы КНБ республики.

«Пограничная служба КНБ республики Казахстан информирует, что вблизи пункта пропуска „Сырым“ наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из республики Казахстан — 350 автомашин. Аналогичная ситуация сложилась и в районе пункта пропуска РФ „Маштакова“ — более 400 автомашин, следующих из России в Казахстан», — приводит информацию ведомства РИА «Новости».

Пограничная служба России требует обязательного предоставления «технологического прохода» для выявления запрещенных к провозу предметов и материалов. С этим и связана задержка транспорта.

Пробки на российско-казахстанской границе наблюдаются не впервые. Так, в прошлый раз таможенники столкнулись с наплывом желающих въехать на территорию РФ из-за национального праздника и покупками, связанными с ним. В марте 2021 года движение было остановлено из-за погодных условий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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