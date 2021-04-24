Минэкономразвития предсказало убыль населения России

К 2024 году численность населения России уменьшится на 1,8 млн человек, со 146,5 млн в 2020 году до 144,7 млн в 2024 году. Это указано в прогнозе социально-экономического развития России от Минэкономразвития РФ.
По мнению аналитиков МЭР РФ, в 2021 году количество россиян уменьшится до 145,9 млн, в следующем году — еще на 500 тысяч человек и еще на 400 тысяч в 2023 году. При этом, прогнозы даны «с учетом развития мер поддержки рождаемости».
По сравнению с прошлым прогнозом, показатели в этом документы оказались ниже. Так, в 2020 году численность россиян должна была составить 146,7 млн человек, а реальная цифра оказалась ниже на 200 тысяч.
При этом численность населения трудоспособного возраста будет с каждым годом расти: с 82,3 млн в 2020 году до 83,5 млн человек в 2024 году. Количество пенсионеров будет уменьшаться с 36,8 млн человек в 2020 году до 34,4 млн человек в 2024 году.
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