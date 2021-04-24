24 апреля 2021

Лукашенко назвал город России, куда могут вторгнуться войска НАТО

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко рассказал, что войска НАТО готовы вторгнуться в РФ за сутки Фото:
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Протесты в Белоруссии

В случае госпереворота в Белоруссии войска НАТО вторгнутся в Смоленск с территории республики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«[Оппозиция Белоруссии хочет] попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин <…> для нападения на Россию», — цитирует РБК Лукашенко.

Глава Белоруссии считает, что начало вторжения в РФ является главной целью тех, кто стремится к насильственной смене власти в республике. По его словам, для этого оппозиции достаточно было бы взять власть на одни сутки.

Ранее Лукашенко заявил, что на него готовили покушение и предлагали 10 млн долларов за убийство президента, передает Life. После этого политик составил план перехода власти в случае своей гибели. Согласно документу, пост главы республики займет премьер-министр, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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