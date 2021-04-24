Лукашенко назвал город России, куда могут вторгнуться войска НАТО

В случае госпереворота в Белоруссии войска НАТО вторгнутся в Смоленск с территории республики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«[Оппозиция Белоруссии хочет] попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин <…> для нападения на Россию», — цитирует РБК Лукашенко.
Глава Белоруссии считает, что начало вторжения в РФ является главной целью тех, кто стремится к насильственной смене власти в республике. По его словам, для этого оппозиции достаточно было бы взять власть на одни сутки.
Ранее Лукашенко заявил, что на него готовили покушение и предлагали 10 млн долларов за убийство президента, передает
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