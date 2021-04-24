Лукашенко составил план перехода власти после гибели президента

Лукашенко озаботился, что будет в стране после гибели президента Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал подписать декрет, определяющий переход власти в случае, если с действующим руководителем республики что-то случится. По его словам, документ будет готов в ближайшие дни.

«Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА. Он также подчеркнул, что чрезвычайное положение в республике надо «вводить мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется». По словам Лукашенко, решение в данной ситуации также будет принимать Совет безопасности Белоруссии.

Ранее в Москве были задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Белоруссии. По данным ФСБ России, имеющий двойное гражданство США и Республики Беларусь Юрий Зенкович и гражданин РБ Александр Федута планировали осуществить военный переворот в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций», а также физическое устранение президента Александра Лукашенко. Сам Лукашенко рассказывал о покушении на его детей.