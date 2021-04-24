Лукашенко составил план перехода власти после гибели президента

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Лукашенко озаботился, что будет в стране после гибели президента Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал подписать декрет, определяющий переход власти в случае, если с действующим руководителем республики что-то случится. По его словам, документ будет готов в ближайшие дни.

«Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА. Он также подчеркнул, что чрезвычайное положение в республике надо «вводить мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется». По словам Лукашенко, решение в данной ситуации также будет принимать Совет безопасности Белоруссии.

Ранее в Москве были задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Белоруссии. По данным ФСБ России, имеющий двойное гражданство США и Республики Беларусь Юрий Зенкович и гражданин РБ Александр Федута планировали осуществить военный переворот в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций», а также физическое устранение президента Александра Лукашенко. Сам Лукашенко рассказывал о покушении на его детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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