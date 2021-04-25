Вирусологи назвали скрытую причину вакцинации животных от COVID

Ученые заявили, что пока COVID-19 является болезнью людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Вакцину от коронавируса для животных ученые создали, чтобы перестраховаться. Она поможет в том случае, если заражение COVID-19 будет происходить не только между людьми. Об этом в беседе с URA.RU заявили профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский и профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

«Благодаря тому, что были технологии у Гамалеи (Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи, — прим. URA.RU) в производстве вакцины от вируса Эбола на основе аденовируса и вируса ближневосточного острого респираторного синдрома, удалось сделать „Спутник“, очень хорошую вакцину, я считаю, за очень короткое время. Логика простая — армия должна воевать, учителя должны учить, разработчики вакцин должны делать новые препараты», — подчеркнул Аграновский. При этом российский ученый добавил, что пока COVID-19 — это исключительно болезнь людей.

Вспышки заболеваемостью коронавирусом среди животных были зафиксированы пока лишь у норок. Также COVID-19 подвержены кошки. Об этом заявил Чепурнов. Однако животные переносили COVID достаточно легко. После выздоровления у них образовывался иммунитет и они переставали быть носителями. «Самое главное здесь — держать руку на пульсе, потому что могут выявиться животные, от которых мы пока беды не ждем, но они вполне могут быть даже носителями», — отметил вирусолог. В ходе проводимых исследований, по его словам, ученые выяснили, что культура клетки почки свиньи оказалась восприимчива к коронавирусу. «Это вполне может позволять предположить, что свинья может стать носителем. А это огромный объем очень значимых животных», — добавил Чепунов.

В эфире программы «Мнение» (телеканал «Россия-24») глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 для животных поступит в оборот в стране в начале мая. Ранее о возможной мутации коронавируса и начале передачи его от человека к питомцам и обратно заявил депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В случае, если это произойдет, отметил он, придется ставить в стране вопрос о вакцинации животных.