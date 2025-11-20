Логотип РИА URA.RU
WSJ: в ЕС выразили надежду, что и им дадут посмотреть на новый план США по Украине

WSJ: в Европе хотят посмотреть на новый план США по Украине и раскритиковать его
20 ноября 2025 в 23:10
Госсекретарь США проведет переговоры с европейскими представителями органов нацбезопасности

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ЕС намерены изучить новый план США по Украине. По данным источников, европейские официальные лица заявили, что не участвовали в его разработке и пока не были проинформированы о предложении США.

«Несколько высокопоставленных европейских лиц выразили надежду, что им будет предоставлена возможность высказать свою обеспокоенность по поводу любых планов», — сообщают дипломаты. Их цитирует издание The Wall Street Journal.

План предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО на несколько лет, крупные территориальные уступки и отказ от размещения миротворческих сил. Документ был утвержден президентом США Дональдом Трампом, при этом украинская и европейская стороны пока не были полноценно ознакомлены с его положениями.

