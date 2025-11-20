WSJ: в ЕС выразили надежду, что и им дадут посмотреть на новый план США по Украине

Госсекретарь США проведет переговоры с европейскими представителями органов нацбезопасности Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ЕС намерены изучить новый план США по Украине. По данным источников, европейские официальные лица заявили, что не участвовали в его разработке и пока не были проинформированы о предложении США.

«Несколько высокопоставленных европейских лиц выразили надежду, что им будет предоставлена возможность высказать свою обеспокоенность по поводу любых планов», — сообщают дипломаты. Их цитирует издание The Wall Street Journal.