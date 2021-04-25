Миронов выступил с заявлением после конфликта с Прилепиным

Сергей Миронов отказался включать в предвыборную программу партии пункты о Сталине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер «Справедливой России — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что личность Иосифа Сталина не вызывает у партии симпатий, поэтому пункты о вожде СССР не будут включены в предвыборную программу. Как и идея об установке памятника воджю. Так справедливоросс отреагировал на предложение сопредседателя партии, публициста Захара Прилепина.

«У нас есть партийная программа. У нас есть общие цели и общее понимание справедливого будущего для нашей страны. Но у кого какие исторические личности вызывают симпатии — это дело отдельного человека. И если, например, общественное движение „Гвардия Захара Прилепина“ выдвигает подобную инициативу, запретить это Захару я не могу. Но это не будет инициатива нашей партии, совершенно очевидно», — заявил Миронов в своем telegram-канале.

Депутат напомнил, что у него в 1937 году расстреляли деда, признав кулаком, и подчеркнул, что партия оценивает историю страны и роль в ней личностей по справедливости. Ранее сообщалось, что Прилепин предложил установить в Москве памятник Сталину в Москве. Не получив поддержки от партии, он, по данным инсайдеров, обратился к КПРФ .