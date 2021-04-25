25 апреля 2021

Бизнес предложил способ снизить цены на продукты в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение стоимости картонной упаковки позволит снизить и стоимость товаров на прилавках. Фото:

Снизить цены на продукты поможет удешевление картонной упаковки. А для этого следует отменить пошлину на ввоз вторсырья из Евросоюза и другие ограничения в России, считают в Лиге переработчиков макулатуры. Соответствующее письмо они направили в Минпромторг РФ.

«Ввоз импортной макулатуры будет способствовать снижению цен на вторсырье, что, в свою очередь, снизит стоимость и самой упаковки», — заявили «Известиям» в компании «Николь-Пак». «По подсчетам „Центра системных решений“, например, стоимость пшеничной муки может снизиться на 2%, сахара — на 1,8%, макарон — на 1,7%, карамели — на 0,6%, маргарина — на 0,8%», — пишет издание.

По информации газеты, в России тонна сырья для производства картонной упаковки стоит 25 тысяч рублей, а в ЕС — 15 тысяч. При этом, в РФ картонная макулатура в дефиците, а в Европе, наоборот, в избытке. Промышленники просят отменить 5-процентную пошлину на ввоз сырья из ЕС, а также направить туда ноту для корректировки процедуры экспорта макулатуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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