Ликвидаторы, работавшие на территории Чернобыльской АЭС вскоре после аварии, вспоминают, что радиоционное поражение вызывало физиологические ощущения. Бывший командир 21-го полка химической защиты Ленинградского военного округа полковник Александр Степанов, работавший на крыше третьего блока станции и в других «горячих» зонах ЧАЭС, описал свои субъективные ощущения.
«Радиация имеет вкус. При работе в зоне радиоактивного заражения во рту очень скоро появлялся металлический привкус. Потом на коже возникало ощущение, что находишься на ярком солнце, затем возникала сухость в горле и характерные „радиационные“ кашель и осиплость», — цитируют его «Известия».
Степанов вспоминает, что радиация действовала на людей крайне индивидуально. К примеру, несколько солдат в Чернобыле полностью излечились от астмы, а другие умерли от внезапно открывшегося туберкулеза. «Я ни минуты не жалел и не жалею, что в моей жизни были 15 месяцев этой трудной и чрезвычайно опасной работы», — закончил он.
Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор четвертого энергоблока станции, в результате с паром в атмосферу был выброшен большой объем радиоактивной пыли от которой пострадали территории на Украине, в Белоруссии и в России.
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