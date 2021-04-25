25 апреля 2021

Ликвидатор Чернобыля описал свои ощущения от радиации. «Имеет вкус»

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , радиация, осторожно радиация
Ликвидатор, работавший в Чернобыле, вспоминает, что радиация вызывала железистый привкус во рту. Фото:

Ликвидаторы, работавшие на территории Чернобыльской АЭС вскоре после аварии, вспоминают, что радиоционное поражение вызывало физиологические ощущения. Бывший командир 21-го полка химической защиты Ленинградского военного округа полковник Александр Степанов, работавший на крыше третьего блока станции и в других «горячих» зонах ЧАЭС, описал свои субъективные ощущения.

«Радиация имеет вкус. При работе в зоне радиоактивного заражения во рту очень скоро появлялся металлический привкус. Потом на коже возникало ощущение, что находишься на ярком солнце, затем возникала сухость в горле и характерные „радиационные“ кашель и осиплость», — цитируют его «Известия».

Степанов вспоминает, что радиация действовала на людей крайне индивидуально. К примеру, несколько солдат в Чернобыле полностью излечились от астмы, а другие умерли от внезапно открывшегося туберкулеза. «Я ни минуты не жалел и не жалею, что в моей жизни были 15 месяцев этой трудной и чрезвычайно опасной работы», — закончил он.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор четвертого энергоблока станции, в результате с паром в атмосферу был выброшен большой объем радиоактивной пыли от которой пострадали территории на Украине, в Белоруссии и в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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