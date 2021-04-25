25 апреля 2021

Власти РФ оценили последствия аварии в Чернобыле спустя 35 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, химзащита
Ликвидаторы последствий на АЭС в Чернобыле часто заболевают раком щитовидной железы Фото:

В национальном докладе РФ говорится, что пострадавшие во время аварии на АЭС в Чернобыле до сих пор нуждаются в помощи врачей. Выпуск соответствующего документа приурочен к 35-летию происшествия.

Как сообщает сайт MK.Ru, людям, находившимся в Чернобыле во время аварии на АЭС, необходимо продолжать оказывать медицинскую помощь. Врачи будут следить за их здоровьем ближайшие годы.

В докладе говорится, что наиболее частой проблемой со здоровьем у пострадавших во время аварии является рак щитовидной железы. Он зачастую наблюдается у ликвидаторов последствий на АЭС, а также у детей и подростков. Кроме этого, радиация вызывала болезни крови у подвергшихся облучению.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об индексации социальных выплат пострадавшим во время аварии на Чернобыльской АЭС, передает «Дни.ру». Взрыв произошел 26 апреля 1986 года. Территория в радиусе 30 километров от аварии была заражена, сообщает «Утро.ру». Ликвидаторы последствий сообщали об ощущениях от воздействия радиации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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