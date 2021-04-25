В Кургане перекроют центр города

В Кургане на несколько дней перекроют участки улиц возле центральной площади (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 5 по 9 мая перекроют участки улиц возле центральной площади для проведения репетиций и мероприятий, посвященных Дню Победы. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.

«Администрация города Кургана постановляет разрешить закрытие движения всех видов транспорта», — указано в документе. Ограничения связаны с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

5 и 7 мая с 17:00 до 21:00 и 6 мая с 18:00 до 21:00 перекроют участок ул. Гоголя (от ул. Ленина до ул. Володарского). 8 мая будут перекрыты с 7:00 до 11:00 участок ул. Гоголя (от ул. Томина до ул. Ленина), с 7:00 до 11:30 участок ул. Володарского (от ул. Гоголя до ул. К. Маркса). 9 мая с 08:00 до конца дня перекроют участки: ул. Гоголя (от ул. Кирова до ул. Пролетарской); ул. Ленина (от ул. К. Мяготина до ул. К. Маркса); ул. Володарского (от ул. Гоголя до ул. К. Маркса); ул. Томина (от ул. Пушкина до ул. К. Маркса).

Также 5 и 7 мая с 17:00 до 21:00 нельзя будет парковаться у домов, расположенных на ул. Гоголя, 55, 55а, 61 и ул. Комсомольской, 38 и 38а. 8 мая с 6:00 до 11:00 будет запрещена парковка у домов, расположенных на ул. Гоголя, 53 и 55. 9 мая с 06:00 до конца дня парковку запретят на участках: ул. Гоголя (от ул. Кирова до ул. Пролетарской); ул. Ленина (от ул. К. Мяготина до ул. К. Маркса); ул. Володарского (от ул. Гоголя до ул. К. Маркса); ул. Томина (ул. Пушкина до ул. К. Маркса) и на парковке перед главным входом в ЦПКиО.