25 апреля 2021

В Свердловской области вырастет число ТЦ, где прививают от COVID. График

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковид. Сургут, ампула, укол, шприц, вакцинация, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Свердловчане охотно прививаются в торговых центрах Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области увеличат число торговых центров, где желающих прививают от коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Пункты вакцинации в торговых центрах Свердловской области показали свою востребованность. В ближайшее время они начнут работу в Екатеринбурге, Сысерти, Верхней Пышме, Среднеуральске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском», — говорится в сообщении.

Также там опубликован график приема желающих поставить вакцину. Это можно будет сделать с 23 по 30 апреля. В Екатеринбурге прививки будут ставить в ТЦ «МЕГА»,ТРК «Парк Хаус», ТЦ «МАКСИДОМ», ТРК «Глобус», ТРЦ «Гринвич», ТЦ «ОМЕГА» ТРЦ «Академический». В Сысерти желающих привиться ждут у ТЦ «Бажов», в Верхней Пышме — на площадке у магазина «Кировский». В Среднеуральске мобильный пункт вакцинации оборудуют рядом со зданием кинотеатра «Волна». В Нижнем Тагиле на прививки приглашают в ТРЦ «DEPO», В Каменске-Уральском — в ТЦ «Мегамарт» и ТЦ «Каменск Сити Молл».

Кроме того, появилась информация о поступлении в Свердловскую область более двух тысяч вакцин «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Также доставлено около 55 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Ранее URA.RU сообщало, что в городах Свердловской области начинается вакцинация от коронавируса в торговых центрах. Прививочные работали в нескольких ТЦ в Екатеринбурге, Сысерти, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском с 16 по 23 апреля.

Вакцинация будет проходить до конца недели
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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