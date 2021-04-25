Экс-начальник ФСБ проиграл мэрии Челябинска

Крупнейшая в городе штрафстоянка принадлежит Геннадию Вильшенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская мэрия по суду взыскала задолженность с компании «Лидер плюс» за аренду земельного участка. Основным совладельцем фирмы и ее руководителем является экс-начальник отдела ФСБ Златоуста Геннадий Вильшенко, который прокомментировал URA.RU итоги заседания.

«Иск удовлетворить частично», — указано в материалах суда. Ранее мэрия требовала взыскать с компании более 2,5 миллиона рублей, затем долг был реструктуризован.

«На судебном заседании присутствовал мой представитель, итогов я пока не знаю. Сейчас нахожусь в отъезде по работе, решение суда и конечную сумму узнаю позже. В любом случае задолженность гасится ежемесячно, и претензий на этот счет к нам не поступало», — заявил URA.RU Вильшенко. URA.RU направило запрос в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска, ответ на который к моменту подготовки материала не поступил.

Фирма, которой руководит Вильшенко, с 2016 года занимается эвакуацией и размещением на штрафстоянках неправильно припаркованных машин. У фирмы не имелось документов на землю, которой она пользуется. Речь идет о штрафстоянке на улице Энгельса, которую впоследствии перевели на другой участок.

В Челябинске продолжается судебный процесс компании «Технопарк», основным совладельцем которой является Вильшенко, с министерством имущества региона. Фирма требует от правительственной структуры более 12 млн рублей в качестве уменьшения доли уставного капитала.