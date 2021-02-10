Задолжавшему мэрии Челябинска экс-начальнику ФСБ простили миллион

Фирма Геннадия Вильшенко занимается стоянкой эвакуированных автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Челябинска пересмотрели долг компании «Лидер плюс» по аренде за землю. Об этом стало известно из материалов арбитражного суда региона, где рассматривается процесс по взысканию задолженности. Основным совладельцем фирмы и ее руководителем является экс-начальник отдела ФСБ Златоуста Геннадий Вильшенко.

«Истец просит взыскать неосновательное обогащение за пользование земельным участком за период с 3 мая 2018 по 31 января 2020 года в размере 1 244 109 руб. 54 коп», — говорится в материалах суда. Еще 150 тысяч рублей мэрия просит взыскать в виде пени. Ранее сумма взыскания была в два раза больше: 2 миллиона 496 тысяч 159 рублей основного долга и 150 тысяч рублей пени.

«Нам реструктуризовали задолженность, мы постепенно ее выплачиваем. Осталось выплатить немного, никаких вопросов к нам нет», — заявил URA.RU Вильшенко. URA.RU направило запрос в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска. Ближайшее заседание суда состоится 6 апреля.

Фирма, которой руководит Вильшенко, с 2016 года занимается эвакуацией и размещением на штрафстоянках неправильно припаркованных машин челябинцев. У фирмы не имелось документов на землю, которой она пользуется. Речь идет о штрафстоянке на улице Энгельса.

В январе 2020 года прокуратура потребовала от фирмы освободить используемый земельный участок, демонтировав при этом всю созданную инфраструктуру. Арбитражный суд Челябинской области 16 июля удовлетворил иск прокуратуры. Позже стоянку перевезли на другой участок.