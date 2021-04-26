Хабаровский край может отойти от оппозиции к «Единой России», считает Виталий Иванов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Представитель «Единой России» Олег Сердюков выиграл довыборы на позицию депутата законодательной думы Хабаровского края. Сердюкова избрали по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу №15, который ранее возглавлял брат экс-губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав. По мнению политолога Виталия Иванова, победа Сердюкова говорит о смене оппозиционных настроений жителей края.

«Завершилось голосование по довыборам депутата краевой думы по Советско-Гаванскому округу. Депутатом избран Олег Сердюков, он набрал 2 241 голос», — заявили ТАСС в избирательной комиссии. Голосование шло с 23 апреля.

Итоги довыборов могут означать смену политических предпочтений у жителей Хабаровского края, считает директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. В беседе с URA.RU он спрогнозировал уход субъекта от представителей оппозиции. «У жителей, вероятно, сменилось мнение касательно тех, кто может сделать их регион лучше. Голосование за оппозицию не привело край к лучшей жизни. Если так пойдет дальше — то Хабаровский край вернется в ряд стабильных, „военных“ регионов», — спрогнозировал в разговоре с агентством Иванов. Он не исключил, что смена предпочтений хабаровчан в сторону партии власти будет иногда сменяться всплесками негатива, однако они не изменят взятый регионом курс на уход от оппозиции.

Довыборы в округе №15 проводились в связи со смертью Вячеслава Фургала. Политик скончался летом 2020 года из-за коронавируса. Ему было 67 лет.

Хабаровский край стал эпицентром протеста РФ летом 2020 года. В июле в регионе задержали бывшего губернатора Сергея Фургала. Его заподозрили в организации убийств в начале 2000-х годов. Жители региона вышли на протесты, возмутившись уголовным делом против политика. Сейчас Фургал находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве.