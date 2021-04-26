СМИ: Россия внесет около 10 стран в список недружественных

В России готовят список недружественных стран Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Россия может внести около десяти государств в список «недружественных стран». Им запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства.

По данным источников «Известий», в список могут попасть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Также есть вероятность включения в перечень Великобритании, Канады, Украины и Австралии. «Как именно будут действовать данные меры противодействия, также еще прорабатывается. Возможен полный запрет на работу граждан России на эти дипмиссии», — отметил собеседник.

В Ассоциации российских дипломатов объяснили, что в случае отказа от антироссийской политики и риторики страны, попавшие в перечень, вполне могут его покинуть. По словам зампредседателя совета Ассоциации Андрея Бакланова, это вынужденная и временная мера, которая связана с обострением отношений России и этих стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на страны, идущие на недружественные шаги в адрес России. Также Путин поручил сформировать список таких стран и ввести ограничения на работу россиян в их диппредставительствах. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже заявила, что в перечень уже входят США.