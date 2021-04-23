Путин утвердил ответные меры на недружественные действия стран

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин подписал Указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», — говорится в сообщении. Из указа следует, что правительству необходимо определить список недружественных государств, к которым будут применяться меры воздействия.
Российский лидер поручил ограничить заключение трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории России, дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, а также представительствам госучреждений иностранных государств, принимающих недружественные меры в отношении России. Документ начинается действовать со дня его официального опубликования.
Ранее президент США Джо Байден дал поручение разведслужбам о сборе информации о предполагаемых агрессивных действиях России. Он также попросил оценить вмешательство в избирательную кампанию 2020 года. Также будут собраны данные по денежным выплатам за нападения на военнослужащих США в Афганистане.
В апреле 2021 года власти Чехии обвинили Россию к причастности ко взрывам на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. После этого российские дипломаты из страны были высланы. Через два дня МИД РФ объявил 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация на международной арене в последнее время складывается не лучшим образом, но власти России тут ни при чем. Во всем виноваты другие страны, эскалирующие конфликт.
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