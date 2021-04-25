Мария Захарова рассказала о работе МИД над списком недружественных Москве стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД России создает список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства. В него уже входят США. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Список сейчас формируется. Естественно, в списке фигурируют США», — приводит ТАСС слова Захаровой из эфира телеканала «Россия-1». По ее словам, весь список таких стран будет опубликован после распоряжения правительства РФ.

Формирование такого списка Захарова назвала ответными мерами на действие других государств. По словам представителя российского МИД, власти страны защищают РФ от враждебных действий извне.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на страны, идущие на недружественные шаги в адрес России. Также Путин поручил сформировать список таких стран и ввести ограничения на работу россиян в их диппредставительствах.