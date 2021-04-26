26 апреля 2021

Турэксперты назвали цены на самые популярные маршруты в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик
Билет на самый популярный маршрут для отдыха обойдется в 6542 рубля Фото:

Наиболее популярными направлениями перелета на майские праздники стали рейсы из Москвы в Симферополь и Сочи. О том, какую минимальную сумму придется потратить на перелет, рассказали аналитики сервиса путешествий Tutu.ru.

«Самым востребованным среди внутренних направлений для вылетов с 1 по 10 мая сейчас, как и в 2019 году, стал маршрут Москва — Симферополь. На втором месте — рейсы из Москвы в Сочи», — цитирует экспертов ТАСС. Эти маршруты остаются популярными с доковидного времени, с 2019 года.

Цены на них с того момента тоже почти не изменились. Так, за билет из Москвы в Симферополь придется заплатить в среднем 6542 рубля в одну сторону. Это всего на 4% больше, чем в 2019 году. Полет в Сочи будет стоить 6350 рублей в одну сторону (+1%). Зато подешевели рейсы в Анапу (-24%). Она также оказалась одним из наиболее популярных маршрутов.

Ассоциация туроператоров России предложила россиянам отправится в Тюмень на праздники. Эта область — зарождающийся бренд, считают в АТОР. Ранее стало известно о продлении кешбэка от правительства на туристические поездки по России. Власти выделили на это почти 5 миллиардов рублей, напоминает RT. Кроме того, Кипр разрешил россиянам въезд в страну без теста на коронавирус, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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