Турэксперты назвали цены на самые популярные маршруты в праздники

Билет на самый популярный маршрут для отдыха обойдется в 6542 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наиболее популярными направлениями перелета на майские праздники стали рейсы из Москвы в Симферополь и Сочи. О том, какую минимальную сумму придется потратить на перелет, рассказали аналитики сервиса путешествий Tutu.ru.

«Самым востребованным среди внутренних направлений для вылетов с 1 по 10 мая сейчас, как и в 2019 году, стал маршрут Москва — Симферополь. На втором месте — рейсы из Москвы в Сочи», — цитирует экспертов ТАСС. Эти маршруты остаются популярными с доковидного времени, с 2019 года.

Цены на них с того момента тоже почти не изменились. Так, за билет из Москвы в Симферополь придется заплатить в среднем 6542 рубля в одну сторону. Это всего на 4% больше, чем в 2019 году. Полет в Сочи будет стоить 6350 рублей в одну сторону (+1%). Зато подешевели рейсы в Анапу (-24%). Она также оказалась одним из наиболее популярных маршрутов.

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