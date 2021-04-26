Россиян призвали ехать на длинные майские праздники в Тюмень и Тюменскую область. Регион, ранее возглавляемый нынешним мэром Москвы Сергеем Собяниным, становится новым брендом внутреннего туризма. Также граждан зовут на Кавказ и в Мурманская область. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.
«На длинные майские праздники я рекомендую посетить Тюмень. Этот город — зарождающийся бренд в сфере туризма России и термальная столица нашей страны. Множество горячих источников и возможность бюджетного отдыха. Цены хоть и не самые низкие в стране, но намного ниже, чем на Камчатке, куда россияне также ездят на термальные воды», — рассказал URA.RU Уманский.
Поехав в Тюмень вдвоем на все майские, можно уложиться в 50 тысяч рублей, добавил Уманский. «Майские — не самое дорогое время года для путешествий. Цены более чем доступные — можно гарантированно уложиться в 50 тысяч рублей на двоих вместе с перелетом. Но в дальнейшем все, конечно, зависит от уровня гостиницы, ресторанов и ваших возможностей», — заключил он.
Ранее турэксперты сообщили о рекордном спросе на внутренний туризм в 2021 году. Туроператоры заявляли о полном выкупе туров на майские праздники и лето.
Мэр Москвы Сергей Собянин руководил Тюменской областью с 2001 по 2005 год. Позднее чиновник возглавил администрацию президента России, затем — аппарат правительства России, а в 2010 возглавил Москву.
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