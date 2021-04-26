В АТОР советуют провести майские в регионе, отстроенном Собяниным. «Зарождающийся бренд»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тюмени. Тюмень , набережная, велосипеды, девушки, мост влюбленных, весна, май, тюмень, виды тюмени
Тюмень — одно из самых интересных направлений для внутреннего туризма в РФ, считает Илья Уманский Фото:

Россиян призвали ехать на длинные майские праздники в Тюмень и Тюменскую область. Регион, ранее возглавляемый нынешним мэром Москвы Сергеем Собяниным, становится новым брендом внутреннего туризма. Также граждан зовут на Кавказ и в Мурманская область. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

«На длинные майские праздники я рекомендую посетить Тюмень. Этот город — зарождающийся бренд в сфере туризма России и термальная столица нашей страны. Множество горячих источников и возможность бюджетного отдыха. Цены хоть и не самые низкие в стране, но намного ниже, чем на Камчатке, куда россияне также ездят на термальные воды», — рассказал URA.RU Уманский.

Поехав в Тюмень вдвоем на все майские, можно уложиться в 50 тысяч рублей, добавил Уманский. «Майские — не самое дорогое время года для путешествий. Цены более чем доступные — можно гарантированно уложиться в 50 тысяч рублей на двоих вместе с перелетом. Но в дальнейшем все, конечно, зависит от уровня гостиницы, ресторанов и ваших возможностей», — заключил он.

Ранее турэксперты сообщили о рекордном спросе на внутренний туризм в 2021 году. Туроператоры заявляли о полном выкупе туров на майские праздники и лето.

Мэр Москвы Сергей Собянин руководил Тюменской областью с 2001 по 2005 год. Позднее чиновник возглавил администрацию президента России, затем — аппарат правительства России, а в 2010 возглавил Москву.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...