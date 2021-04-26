У курганских бизнесменов появились новые заботы

В Кургане оптовики повысили продажи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане произошел резкий рост оптовой торговли. В 1 квартале этого года обороты компаний возросли на 23%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информация размещена на сайте Свердловскстата.

С января по март 2021 года оптовики заработали на 5,2 млрд рублей больше (23,9 млрд рублей), чем в 1 квартале прошлого года (18,8 млрд рублей). Все три месяца этого года бизнесмены отработали более успешно. Прибыль от оптовых продаж составила в январе +24%, в феврале +34%, в марте +15%.

2020 год в целом был убыточнее 2019 года. Оптовики недополучили 8,2 млрд рублей. Наиболее провальными для продаж стали октябрь (-25% к октябрю 2019 года), июль (-20%), сентябрь (-18%).

Ранее URA.RU сообщало, что сфера общественного питания в Курганской области недосчиталась в 2020 году 1,1 млрд рублей выручки. Это 30% от доходов, которые рестораторы получили в 2019 году. Всего общепит заработал в 2020 году 3 млрд рублей. Годом ранее их доходы составляли 4,1 млрд рублей. Самыми провальными по выручке в 2020 году стали апрель (31% в сравнении с 2019 годом) и май (33%). В эти месяцы начала пандемии и локдауна владельцы кафе и ресторанов недополучили 471 млн рублей. В Кургане из-за пандемии массово распродают кафе. На продажу было выставлено 14 объектов общепита — кафе и ресторанов.