Курганские рестораторы потеряли более миллиарда рублей выручки

Курганские рестораторы несут убытки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сфера общественного питания в Курганской области недосчиталась в 2020 году 1,1 млрд рублей выручки. Это 30% от доходов, которые рестораторы получили в 2019 году. Сведения указаны в отчете на сайте Свердловскстата.

Всего общепит заработал в 2020 году 3 млрд рублей. Годом ранее их доходы составляли 4,1 млрд рублей. Самыми провальными по выручке в 2020 году стали апрель (31% в сравнении с 2019 годом) и май (33%). В эти месяцы начала пандемии и локдауна владельцы кафе и ресторанов недополучили 471 млн рублей.

В этом году рестораны заработали еще меньше, чем в первом квартале 2020 года. Так, объем выручки с января по март составил 95%. Общепит недополучил 12 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане из-за пандемии массово распродают кафе. На продажу было выставлено 14 объектов общепита — кафе и ресторанов. Оборот организаций общественного питания в Курганской области за 10 месяцев 2020 года упал более чем на четверть по сравнению с прошлогодними показателями. Специалисты объясняют такое падение ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.