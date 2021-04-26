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Главный юрист ЯНАО собрался в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, конференция единой россии, флаг единая россия, единая россия, ер
Документы на предварительное голосование главный юрист ЯНАО подал очно Фото:

Директор государственно-правового департамента Дмитрий Погорелый подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» для выборов в нижнюю палату парламента РФ. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Свое участие в предварительном голосовании „Единой России“ я вижу как проверку, тест на профпригодность. Если моя ежедневная текущая и общественная работа приносит реальную пользу, голосование это покажет», — приводит пресс-служба партии слова Погорелого.

Однако, главной целью выборов чиновник назвал сохранение льгот для северян, а также улучшение жизни жителей Арктических регионов России. Ранее URA.RU сообщало, что источники связывали активную деятельность Погорелого в соцсетях с желанием пойти в Госдуму. Кроме того, главный юрист помог вернуть важную льготу ямальцам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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