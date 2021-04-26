Главный юрист ЯНАО собрался в Госдуму

Документы на предварительное голосование главный юрист ЯНАО подал очно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор государственно-правового департамента Дмитрий Погорелый подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» для выборов в нижнюю палату парламента РФ. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Свое участие в предварительном голосовании „Единой России“ я вижу как проверку, тест на профпригодность. Если моя ежедневная текущая и общественная работа приносит реальную пользу, голосование это покажет», — приводит пресс-служба партии слова Погорелого.

Однако, главной целью выборов чиновник назвал сохранение льгот для северян, а также улучшение жизни жителей Арктических регионов России. Ранее URA.RU сообщало, что источники связывали активную деятельность Погорелого в соцсетях с желанием пойти в Госдуму. Кроме того, главный юрист помог вернуть важную льготу ямальцам.