Ямал стал лучшим регионом по качеству и доступности медицинской помощи

Средняя зарплата врачей в регионе превышает 240 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО самая высокая обеспеченность педиатрами и фельдшерами скорой помощи, а также в округе медики получают самую высокую зарплату в стране. По этим показателям Ямал занял первую строчку рейтинга регионов по качеству и доступности медицинских услуг.

«Абсолютным лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь самая большая в России обеспеченность врачами-педиатрами и фельдшерами скорой помощи. Также здесь самая высокая в стране средняя зарплата медиков — 241 тыс. рублей», — сообщается в исследовании аналитического проекта «Если быть точными». Данные опубликовало издание «Коммерсантъ».