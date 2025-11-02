Артист из ЯНАО прошел отбор в главном музыкальном проекте Беларуси. Видео
Ямальский исполнитель получил одобрение всех членов жюри
Музыкант из Нового Уренгоя (ЯНАО) Ибрагим Карасов принял участие в главном музыкальном проекте Беларуси ФАКТОР.BY. Артист получил единогласное одобрение звездного жюри.
«Новоуренгойский артист Ибрагим Карасов получил единогласное „ДА“ на музыкальном проекте ФАКТОР.BY. Талантливый исполнитель Централизованной клубной системы Нового Уренгоя стал участником самого главного музыкального проекта Беларуси. На первом этапе прослушивания он получил полную поддержку звездного жюри», — сообщают власти Нового Уренгоя в telegram-канале.
В состав жюри вошли Денис Клявер, Ольга Бузова, Стас Ярушин и Владимир Громов. Новоуренгойский исполнитель прошел в следующий этап проекта.
