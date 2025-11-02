Музыкант из Нового Уренгоя (ЯНАО) Ибрагим Карасов принял участие в главном музыкальном проекте Беларуси ФАКТОР.BY. Артист получил единогласное одобрение звездного жюри.

«Новоуренгойский артист Ибрагим Карасов получил единогласное „ДА“ на музыкальном проекте ФАКТОР.BY. Талантливый исполнитель Централизованной клубной системы Нового Уренгоя стал участником самого главного музыкального проекта Беларуси. На первом этапе прослушивания он получил полную поддержку звездного жюри», — сообщают власти Нового Уренгоя в telegram-канале.