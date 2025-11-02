Под снос попадут аварийки в границах улиц Броднева, Ямальской, Зои Космодемьянской и Подшибякина Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в границах улиц Броднева, Ямальская, Зои Космодемьянской и Василия Подшибякина снесут аварийные дома. Как сообщили власти окружной столицы, на этом месте будет построено 11 тысяч квадратных метров нового жилья.

Постановление подписано главой Салехарда Фото: Сайт Администрации Салехарда





«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Броднева, Ямальская, Зои Космодемьянской, Имени Василия Подшибякина в г. Салехард площадью 3,96 га. Предусмотреть планируемый объем жилищного строительства в рамках реализации настоящего решения о комплексном развитии территории не менее 11,0 тысяч квадратных метров», — гласит постановление, подписанное главой Салехарда Алексеем Титовским. Документ опубликован на сайте администрации.