В Салехарде снесут квартал аварийных домов и возведут на его месте новостройки. Схема
Под снос попадут аварийки в границах улиц Броднева, Ямальской, Зои Космодемьянской и Подшибякина
В Салехарде (ЯНАО) в границах улиц Броднева, Ямальская, Зои Космодемьянской и Василия Подшибякина снесут аварийные дома. Как сообщили власти окружной столицы, на этом месте будет построено 11 тысяч квадратных метров нового жилья.
Постановление подписано главой Салехарда
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Броднева, Ямальская, Зои Космодемьянской, Имени Василия Подшибякина в г. Салехард площадью 3,96 га. Предусмотреть планируемый объем жилищного строительства в рамках реализации настоящего решения о комплексном развитии территории не менее 11,0 тысяч квадратных метров», — гласит постановление, подписанное главой Салехарда Алексеем Титовским. Документ опубликован на сайте администрации.
На указанном участке большая часть строений является аварийными многоквартирными домами. Проект планируется реализовать в течение семи лет.
