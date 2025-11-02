В Новом Уренгое меняется маршрут движения нескольких автобусов

Маршруты возвращаются к прежнему расписанию с 3 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 3 ноября автобусы №3 и №7 будут курсировать по прежнему расписанию. Об этом власти газовой столицы сообщили в соцсети.

«Новости для пассажиров! 3 ноября автобусы с маршрутами № 3 и №7 возвращаются к прежним схемам движения связи», — сообщается в telegram-канале мэрии Нового Уренгоя.