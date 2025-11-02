Логотип РИА URA.RU
В Новом Уренгое меняется маршрут движения нескольких автобусов

02 ноября 2025 в 17:47
Маршруты возвращаются к прежнему расписанию с 3 ноября

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 3 ноября автобусы №3 и №7 будут курсировать по прежнему расписанию. Об этом власти газовой столицы сообщили в соцсети.

«Новости для пассажиров! 3 ноября автобусы с маршрутами № 3 и №7 возвращаются к прежним схемам движения связи», — сообщается в telegram-канале мэрии Нового Уренгоя.

Прежние изменения были вызваны закрытием улицы Таежной на ремонт. Теперь данный участок открыт для движения.

