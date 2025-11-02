Боец проходил службу в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащий из Приуральского района (ЯНАО) Николай Хантазеев погиб при выполнении воинского долга в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили местные власти.

Прощание с бойцом состоится в Салехарде Фото: telegram-канал Администрации Приуральского района





«С глубокой печалью сообщаем о гибели при выполнении боевых задач специальной военной операции нашего земляка — Хатанзеева Николая Валерьевича. Его отвага и самоотверженность навсегда останутся в памяти родных, друзей и всех жителей Приуралья», — сообщается в telegram-канале мэрии района.