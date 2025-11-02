Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На Ямале простятся с земляком, погибшим на СВО. Фото

02 ноября 2025 в 19:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Боец проходил службу в зоне СВО

Боец проходил службу в зоне СВО

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащий из Приуральского района (ЯНАО) Николай Хантазеев погиб при выполнении воинского долга в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили местные власти.

Прощание с бойцом состоится в Салехарде

Фото: telegram-канал Администрации Приуральского района


«С глубокой печалью сообщаем о гибели при выполнении боевых задач специальной военной операции нашего земляка — Хатанзеева Николая Валерьевича. Его отвага и самоотверженность навсегда останутся в памяти родных, друзей и всех жителей Приуралья», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Прощание с бойцом состоится в Салехарде. Всех желающих присутствовать на мероприятии приглашают в ритуальный зал 5 ноября с 12 до 13 часов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал