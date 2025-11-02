В ЯНАО стартовала убойная кампания с рекордными объемами

Убойная кампания стартовала в Ямальском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оленеводческие хозяйства Ямальского района ЯНАО начали убойную кампанию. В этом году планируется заготовить около 1200 тонн оленины, что на 100 тонн превышает объемы прошлого сезона. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«В этом году планируется заготовить порядка 1200 тонн — на 100 тонн больше, чем в прошлый сезон», — сообщается в telegram-канале «Мой Ямальский район». Первым свою работу запустил комплекс на Юрибее — с раннего утра оленеводы подогнали стада к убойно-холодильному комплексу в Яр-Сале. В середине ноября к процессу присоединится хозяйство Сеяха.



