Поджог в подъезде жилого дома в Ноябрьске привел к пожару
По предварительным данным, пожар возник в результате поджога
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар в подъезде жилого дома на улице Магистральной, 95. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.
«В результате пожара повреждена обшивка двери в коридоре первого подъезда, мусор на площади два квадратных метра, закопчены стены и потолок шестого этажа», — говорится в сообщении ЕДДС Ноябрьска в официальной группе во «ВКонтакте». Возгорание случилось 2 ноября в 22:51, предварительной причиной стал поджог.
По данным службы, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства возгорания.
