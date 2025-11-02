Зная, как будет вести себя мерзлота, строители смогут возводить более безопасные и долговечные сооружения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На этой неделе президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым. «Вечная мерзлота тает? Проблема создается?» — поинтересовался Путин, начиная разговор издалека. Артюхов признался, что для региона это не настолько острая проблема, чтобы быть главной темой. «Но требует очень серьезного отношения, внимания и серьезного научного наблюдения, — отметил глава округа. О том, как и почему ямальские ученые занимаются изучением вечной мерзлоты и какой масштабный проект им придется „разморозить“ в ближайшем будущем — в обзорном материале URA.RU.

Почему вечная мерзлота — это важно для будущего российской Арктики

За последние 10 лет температура на планете увеличилась на 0,18 градусов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Таяние вечной мерзлоты, наступающее из-за процессов глобального потепления, неизбежно влияет на несущую способность грунтов. В департаменте Росгидрометцентра по Уральскому федеральному округу отмечают, что за последние 10 лет температура на планете увеличилась на 0,18 градусов. Сильнее всего глобальное потепление чувствуют на себе северные регионы — ЯНАО и ХМАО. Так, на Ямале из-за протаивания вечной мерзлоты могут разрушаться дома, построенные на сваях, а также газопроводы и нефтепроводы.

По словам специалистов, причина глобального потепления кроется в деятельности человека. Наблюдения показывают, что температура в России начала расти в 1970—1980 годы, когда в Китае и Индии стала активно развиваться промышленность и, соответственно, увеличились выбросы.

Время от времена на Ямале происходит обрушение старых и, прежде всего, деревянных домов, — все они построены на опорах и рано или поздно не выдерживают постепенного таяния грунтов. Чаще всего обрушения происходят в начале лета, как это было, например, в Салехарде 26 августа. Примерно в восемь утра ушло со свай здание больницы, в которой лечились работники водного транспорта.

Кроме этого, жители Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказывали губернатору Ямала Дмитрию Артюхову об аварийных капитальных домах а микрорайоне Крымский. На улицах Тундровая и Сибирская десять домов находятся в бедственном состоянии. Они начали трещать по швам уже после года ввода в эксплуатацию. Разрушения происходят из-за грунта, не предназначенного для высотных домов.





Как изучается вечная мерзлота на Ямале

Причина глобального потепления кроется в деятельности человека Фото: Правительство ЯНАО

Поэтому изучение вечной мерзлоты и проблем, связанных с глобальным потеплением, — все это ключевые темы для ямальских ученых. Недаром их научные изыскания щедро финансируются и всячески поощряются окружными властями. Так, на Ямале с 2023 года выплачивается премия губернатора специалистам в области мерзлотоведения и грунтоведения, строительства и архитектуры — семь исследователей уже получили выплаты от 500 тысяч до миллиона рублей. Регион также софинансирует гранты Российского научного фонда на проекты по адаптации капитальных строек к изменениям климата. В прошлом году четыре научно-технических инициативы получили трехлетнее финансирование.

Сейчас ямальские и московские ученые разрабатывают прогнозную геокриологическую карту для устойчивого развития Салехарда на ближайшие 100 лет. Это совместная работа Научного центра изучения Арктики и МГУ.

«Создание геокриологической карты — сложный, но крайне важный процесс. Зная, как будет вести себя мерзлота в будущем, на этих территориях строители смогут возводить еще более безопасные и долговечные сооружения», — отмечал ведущий научный сотрудник сектора криосферы Научного центра изучения Арктики Александр Шеин.

Изучение вечной мерзлоты ведется опытным путем — с помощью бурения скважин в мерзлом грунте. В июле 2025 года в окрестностях Салехарда установили девять скважин с термометрическими датчиками, в ближайшее время планируется бурение еще двух. В дальнейшем скважины подключат к ЕИС «ЯМАЛ-АРКТИКА», где уже аккумулируются данные с более чем 80 объектов за пределами населенных пунктов региона. Параллельно ученые мониторят уже построенные объекты в Салехарде, Лабытнанги, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском и других городах. В столице округа под контролем специалистов находятся 45 сооружений.

Старые деревянные дома на Ямале вряд ли будут укреплять искусственной мерзлотой. Их постепенно сносят — в 2030 году в округе, возможно, не останется ни одной «деревяшки». Так что изыскания ученых связаны прежде всего с постройками будущего и с сохранением полезного жилого фонда.

Станция «Снежинка» как аналог МКС в Арктике

Проект станции «Снежинка» Главгосэкспертиза одобрила в 2023 году Фото: Правительство ЯНАО

Ямалу нужны качественные долгосрочные прогнозы по арктическому климату. По словам главы округа Дмитрия Артюхова, они необходимы для безопасности строительства, сохранения инфраструктуры, освоения полезных ископаемых и развития внутреннего туризма. Решение этих задач возможно только при тесном сотрудничестве с ведущими научными центрами страны, такими как МГТУ имени Баумана. В мае 2025 года в ходе встречи с министром науки и высшего образования Денисом Секиринским и ректором МГТУ Михаилом Гординым Дмитрий Артюхов обсуждал перспективы развития арктической станции «Снежинка».

В это же время в ходе поездки в Мурманск Владимир Путин заявил, что Арктика остается одним из приоритетов национальной научно-технологической стратегии. Президент поручил правительству страны помочь в создании Международной арктической станции «Снежинка». Она должна быть построена на Ямале к 2028 году. Так у «замороженной» «Снежинки» появились новые перспективы.

«Снежинку» еще в 2022 году называли «прообразом города будущего» и даже сравнивали с Международной космической станцией. «Мы рассчитываем, что этот проект станет своеобразным аналогом МКС в Арктике. Изучение арктического климата и окружающей среды остается важной стратегической задачей, решение которой требует масштабной кооперации. Россия, значительная часть которой расположена в высоких широтах, заинтересована в проведении прорывных исследований в Арктике, и станция „Снежинка“, безусловно, внесет свой вклад в изучение этой климатической зоны», — заявлял министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Снежинку» еще в 2022 году называли «прообразом города будущего» Фото: Правительство ЯНАО

В 2023 году станцию должны были начать строить, но проект до сих пор не реализовали и к тому же, в силу геополитических причин он, возможно, потеряет статус международного. Подробности развития проекта на современном этапе в окружном правительстве пока не раскрывают. Известно только, что автодорогу от поселка Харп до МАС «Снежинка» (участок Харп — Горнолыжный курорт) могут завершить к 2027 году.