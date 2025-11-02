Ямал Ири готовится к новогоднему путешествию

Путешествие волшебника по городам округа начнется 1 декабря Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Волшебник из ЯНАО Ямал Ири начал подготовку к путешествию по городам округа, которое запланировано с 1 по 25 декабря. Уже стартовал конкурс детских игрушек, которые будут размещены на елке возле его резиденции в Горнокнязевске.

«С удовольствием объявляю о начале конкурса #ЕлкаЯмалИри2025! Снимите короткое видео о том, как вы создаете новогоднюю игрушку — моего верного помощника, Северного оленя. Награждение победителей состоится в муниципальных образованиях ЯНАО на торжественном зажжении новогодней елки и иных мероприятиях с участием Ямал Ири в период с 1 декабря по 25 декабря 2025 года», — сообщается на официальной странице волшебника в соцсети vk.com.

Свои работы все желающие в возрасте до 14 лет могут отправить до 21 ноября, а итоги конкурса будут подведены 28 ноября. В этом году 600 ребят станут участниками, из них — 400 станут победителями, а 200 — получат поощрительные призы. Старт путешествия по Ямалу запланирован на 1 декабря и начнется с Надыма, а завершится 25 декабря в селе Мужи. Список населенных пунктов и даты представлены ниже:

