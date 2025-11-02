Ямал Ири готовится к новогоднему путешествию
Путешествие волшебника по городам округа начнется 1 декабря
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
Волшебник из ЯНАО Ямал Ири начал подготовку к путешествию по городам округа, которое запланировано с 1 по 25 декабря. Уже стартовал конкурс детских игрушек, которые будут размещены на елке возле его резиденции в Горнокнязевске.
«С удовольствием объявляю о начале конкурса #ЕлкаЯмалИри2025! Снимите короткое видео о том, как вы создаете новогоднюю игрушку — моего верного помощника, Северного оленя. Награждение победителей состоится в муниципальных образованиях ЯНАО на торжественном зажжении новогодней елки и иных мероприятиях с участием Ямал Ири в период с 1 декабря по 25 декабря 2025 года», — сообщается на официальной странице волшебника в соцсети vk.com.
Свои работы все желающие в возрасте до 14 лет могут отправить до 21 ноября, а итоги конкурса будут подведены 28 ноября. В этом году 600 ребят станут участниками, из них — 400 станут победителями, а 200 — получат поощрительные призы. Старт путешествия по Ямалу запланирован на 1 декабря и начнется с Надыма, а завершится 25 декабря в селе Мужи. Список населенных пунктов и даты представлены ниже:
- г. Надым — 1 декабря
- г. Новый Уренгой — 2,3 декабря
- п. Тазовский — 5 декабря (6 декабря)
- г. Тарко-Сале — 7 декабря
- г. Губкинский — 8 декабря
- г. Муравленко — 9 декабря
- г. Ноябрьск — 10 декабря
- п. Красноселькуп — 12 декабря
- г. Салехард — 17 декабря
- г. Лабытнанги — 18 декабря
- п. Аксарка — 19 декабря
- с. Яр Сале — 21-23 декабря
- с. Мужи — 25 декабря
