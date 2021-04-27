Полиция пришла домой к журналисту радио «Эхо Москвы»

Корреспондента «Эха Москвы» подозревают в участии в незаконной акции 21 апреля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники полиции явились домой к корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко. Журналист освещал несогласованные митинги 21 апреля в Москве.

«Полиция пришла домой к корреспонденту „Эха Москвы“ Олегу Овчаренко, освещавшему в соответствии с редакционным заданием 21 апреля акции на улицах Москвы», — сообщается на сайте радиостанции. Издание уточняет, что правоохранительные органы потребовали от корреспондента явиться в ОВД и предъявить редакционное задание и пресс-карту.

Ранее в Москве задержали корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева. Его подозревают в участии в несанкционированной акции, уточняет МК.ru .

21 апреля в городах России прошли незаконные митинги в поддержку Алексея Навального, который находится в ИК-2 во Владимирской области. Организаторы и власти сообщают разные данные о количестве участников. Основным требованием протестующих был допуск к Навальному его врачей.