Полиция пришла домой к журналисту радио «Эхо Москвы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, пресса, журналистика, свобода слова, удостоверение журналиста, наручники
Корреспондента «Эха Москвы» подозревают в участии в незаконной акции 21 апреля Фото:

Сотрудники полиции явились домой к корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко. Журналист освещал несогласованные митинги 21 апреля в Москве.

«Полиция пришла домой к корреспонденту „Эха Москвы“ Олегу Овчаренко, освещавшему в соответствии с редакционным заданием 21 апреля акции на улицах Москвы», — сообщается на сайте радиостанции. Издание уточняет, что правоохранительные органы потребовали от корреспондента явиться в ОВД и предъявить редакционное задание и пресс-карту.

Ранее в Москве задержали корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева. Его подозревают в участии в несанкционированной акции, уточняет МК.ru.

21 апреля в городах России прошли незаконные митинги в поддержку Алексея Навального, который находится в ИК-2 во Владимирской области. Организаторы и власти сообщают разные данные о количестве участников. Основным требованием протестующих был допуск к Навальному его врачей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...