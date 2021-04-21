Акции за Навального собрали меньше 15 тысяч человек

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Обстановка перед несанкционированной акцией сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва
В Москве и Санкт-Петербурге на незаконную акцию в поддержку Алексея Навального пришли 10,5 тысячи человек, сообщают в полиции Фото:
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Митинги Навального

В несанкционированных акциях в 29 российских городах приняли участие примерно 14,4 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

«По состоянию на 20:30 час в мероприятии принимает участие около шести тысяч человек», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД РФ по Москве. Тем временем на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области говорится о 4,5 тысячи участников акций.

Также, согласно данным МВД:

  • В Новосибирске собрались 1000 человек;
  • Омск — 900;
  • Иркутск — 500;
  • Владивосток — 350;
  • Хабаровск — 200;
  • Барнаул — 150;
  • Томск — 130;
  • Петрозаводск, Мурманск — 100;
  • Южно-Сахалинск — 80;
  • Чита — 67;
  • Тюмень — 50;
  • Ангарск — 45;
  • Улан-Удэ, Магадан — 40;
  • Петропавловск-Камчатский, Вологда — 30;
  • Братск — 28;
  • Псков — 20;
  • Череповец, Благовещенск — 15;
  • Ухта — 9;
  • Горно-Алтайск — 3;
  • Кызыл — 2;
  • Великий Новгород, Воркута — 0.

Акция сторонников Алексея Навального в Москве началась в 19:00 по всей стране. По данным МВД, в последних незаконных митингах, проходивших зимой, в Москве участвовали четыре тысячи человек. В остальных городах их число было меньше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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