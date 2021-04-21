Акции за Навального собрали меньше 15 тысяч человек

В Москве и Санкт-Петербурге на незаконную акцию в поддержку Алексея Навального пришли 10,5 тысячи человек, сообщают в полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

В несанкционированных акциях в 29 российских городах приняли участие примерно 14,4 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

«По состоянию на 20:30 час в мероприятии принимает участие около шести тысяч человек», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД РФ по Москве. Тем временем на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области говорится о 4,5 тысячи участников акций.

Также, согласно данным МВД:

В Новосибирске собрались 1000 человек;

Омск — 900;

Иркутск — 500;

Владивосток — 350;

Хабаровск — 200;

Барнаул — 150;

Томск — 130;

Петрозаводск, Мурманск — 100;

Южно-Сахалинск — 80;

Чита — 67;

Тюмень — 50;

Ангарск — 45;

Улан-Удэ, Магадан — 40;

Петропавловск-Камчатский, Вологда — 30;

Братск — 28;

Псков — 20;

Череповец, Благовещенск — 15;

Ухта — 9 ;

Горно-Алтайск — 3;

Кызыл — 2;

Великий Новгород, Воркута — 0.

Акция сторонников Алексея Навального в Москве началась в 19:00 по всей стране. По данным МВД, в последних незаконных митингах, проходивших зимой, в Москве участвовали четыре тысячи человек. В остальных городах их число было меньше.