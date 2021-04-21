Акции за Навального собрали меньше 15 тысяч человек

В несанкционированных акциях в 29 российских городах приняли участие примерно 14,4 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД РФ.
«По состоянию на 20:30 час в мероприятии принимает участие около шести тысяч человек», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД РФ по Москве. Тем временем на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области говорится о 4,5 тысячи участников акций.
Также, согласно данным МВД:
- В Новосибирске собрались 1000 человек;
- Омск — 900;
- Иркутск — 500;
- Владивосток — 350;
- Хабаровск — 200;
- Барнаул — 150;
- Томск — 130;
- Петрозаводск, Мурманск — 100;
- Южно-Сахалинск — 80;
- Чита — 67;
- Тюмень — 50;
- Ангарск — 45;
- Улан-Удэ, Магадан — 40;
- Петропавловск-Камчатский, Вологда — 30;
- Братск — 28;
- Псков — 20;
- Череповец, Благовещенск — 15;
- Ухта — 9;
- Горно-Алтайск — 3;
- Кызыл — 2;
- Великий Новгород, Воркута — 0.
Акция сторонников Алексея Навального в Москве началась в 19:00 по всей стране. По данным МВД, в последних незаконных митингах, проходивших зимой, в Москве участвовали четыре тысячи человек. В остальных городах их число было меньше.
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