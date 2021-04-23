Навальный выходит из голодовки

Алексей Навальный начал голодовку 31 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Заключенный ИК-2 города Покрова (Владимирская область) Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки. Об этом говорится в его Instagram.

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее», — говорится в сообщении. Также в блоге Навального уточняется, что его дважды обследовали гражданские врачи.

Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта. Поводом для отказа от пищи стала жалоба осужденного на то, что его не лечат врачи. 21 апреля в российских городах прошли незаконные акции в поддержку Навального. Организаторы митингов и власти сообщают разные данные о количестве участников.