В российских вузах введут дополнительные каникулы

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
С 1 по 10 мая вузы России уйдут на каникулы Фото:

В связи в майскими праздниками, которые в этом году продлятся с 1 по 10 мая, студенты российских вузов смогут уйти на дополнительные каникулы в этот период. Соответствующий приказ подготовит Минобрнауки России.

«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», — сказал ТАСС замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая, пишет RT. Из-за введения таких весенних каникул, россияне стали активно менять свои планы. Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских рассказывал URA.RU, как майские выходные скажутся на зарплатах граждан. У части граждан доход снизится из-за каникул.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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