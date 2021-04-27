В российских вузах введут дополнительные каникулы

С 1 по 10 мая вузы России уйдут на каникулы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В связи в майскими праздниками, которые в этом году продлятся с 1 по 10 мая, студенты российских вузов смогут уйти на дополнительные каникулы в этот период. Соответствующий приказ подготовит Минобрнауки России.

«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», — сказал ТАСС замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая, пишет RT. Из-за введения таких весенних каникул, россияне стали активно менять свои планы. Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских рассказывал URA.RU, как майские выходные скажутся на зарплатах граждан. У части граждан доход снизится из-за каникул.